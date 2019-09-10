الحكومة: زيادة تذاكر البصات السفرية 15%

أكد المهندس مالك بشير وكيل وزارة النقل والتنمية العمرانية اهتمام الدولة بقطاع النقل بوصفه أحد دعامات الاقتصاد الوطني وسعيهم الجاد لإزالة كافة العقبات التي تواجه تطوره، مشدداً على أهمية التنسيق بين مكونات القطاع المختلفة والجهات ذات الصلة.

جاء ذلك لدى اجتماعه اليوم الثلاثاء بالسيد موسى محمود؛ مدير وحدة النقل البري والسيد محمد حسن الجيلاني رئيس غرفة البصات السفرية رئيس اللجنة الدائمة للتعرفة والسيد بابكر عيسى رئيس غرفة الحافلات وممثلي الأمن الاقتصادي .

Advertisements

وبحث اللقاء بحسب سونا – مبررات الزيادة الأخيرة في أسعار السفريات والتي أوضح رؤساء الغرف أن الارتفاع جاء لمواجهة الزياده في أسعار الاسبيرات والزيوت والإطارات وغيرها، وأنه تمت دراسة فنية خلصت لضرورة زيادة التعرفة إلى 25 % لضمان استمرارية الخدمة .

وثمن مدير وحدة النقل البري الدور الذي تقوم به الغرف في نقل المواطنين، مؤكداً أن المبررات التي أدت إلى زيادة التعرفة منطقية؛ إلا أن الظروف التي تمر بها البلاد تستدعي تخفيضها؛ حيث تم الاتفاق على أن تكون الزيادة 15% بدلاً عن 25% على أن تتم مناقشة زيادة الـ 10% لاحقاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)