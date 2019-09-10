الأولمبي السوداني يودع التصفيات بهزيمة قاسية أمام نيجيريا

فشل منتخب السودان الأولمبي في بلوغ نهائيات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بخسارته الثقيلة اليوم الثلاثاء، أمام نظيره النيجيري بنتيجة 0-5.
ورغم فوز صقور الجديان ذهابًا على أرضهم بهدف دون رد، لكن المنتخب السوداني خسر خارج الديار بخماسية دون رد على ملعب ستيفن كيشي.
خماسية النسور الخضر حملت توقيع تايو آونيي وأنديفريكي إيفرونج “هدفين” وصانداي فالايي وإبراهيم سنوسي في الدقائق 10 و27 و45 و68 و70 على الترتيب.
ولم يصمد المنتخب السوداني سوى 10 دقائق، حتى استقبل الهدف الأول، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية دون رد.
واستقبل منتخب السودان، هدفين خلال 3 دقائق في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بخماسية دون رد.
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