الأرصاد تتوقع هطول أمطار خلال العشرة أيام المقبلة

توقّعت وحدة الإنذار المُبكِّر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، هطول أمطار بمُعظم ولايات البلاد خلال 9 – 15 سبتمبر الحالي.

وتوقّعت الوحدة في تقريرها العشري لحالة الطَقس ومَوقف الأمطار المُتوقّعة حسب (سونا) اليوم (الثلاثاء)، هُطول أمطارٍ غزيرةٍ تصل لـ(20) ملم فأكثر بالأجزاء الجنوبية من ولايات “كسلا، القضارف، سنار والنيل الأزرق”، وكذلك الأجزاء الجنوبية من ولايتي النيل الأبيض والجزيرة، والأجزاء الجنوبية من شمال كردفان وجنوب كردفان وغرب كردفان، والأجزاء الوسطى والجنوبية من غرب كردفان وشرق ووسط وغرب وجنوب دارفور، وتَوقّعَت أمطاراً مُتوسِّطة بين (5 – 20) ملم بالأجزاء الجنوبية من ولاية البحر الأحمر، الأجزاء الشمالية من ولاية القضارف، ولاية كسلا، الجزيرة، الأجزاء الوسطى من ولاية النيل الأبيض، الأجزاء الوسطى من شمال كردفان والأجزاء الشمالية من غرب كردفان، الأجزاء الجنوبية من شمال دارفور والأجزاء الشمالية من غرب دارفور.

ونوّهت الوحدة لتوقُّع أمطار خفيفة (2 – 5) ملم بالأجزاء الشمالية والوسطى من ولاية الخرطوم والأجزاء الوُسطى من شَمال كُردفان والأجزاء الوُسطى من غرب كردفان والأجزاء الجنوبية من شمال كردفان.