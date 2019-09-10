الجامعة العربية تدين اعتداءات الكيان الصهيوني على بعض الدول

انطلقت اليوم الثلاثاء، بالقاهرة أعمال الدورة العادية 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى برئاسة العراق والتى مثلها وزير خارجيتها محمد على الحكيم خلفا للصومال والتى مثلها وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى أحمد عيسى عوض، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط والمفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول.

د. أحمد الصحَّاف، إن مجلس الجامعة العربية في الدورة ١٥٢ العادية على المستوى الوزاري، يعتمد بالإجماع قراراً عراقياً، يدين اعتداءات الكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة على بعض الدول العربية، ويدعم القرار جميع خطواتها وأجراءاتها للحفاظ على سيادتها الوطنية، ويطلب من العضو العربي في مجلس الأمن والمجموعة العربية في الامم المتحدة التحرك لدعم وتنفيذ القرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية،

أعمال الدورة



وتضمن جدول أعمال الدورة عدة بنود رئيسية يأتى فى مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلى ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة الدورة 102، بالإضافة إلى تقرير عن أعمال المكتب الرئيسى والمكتب الإقليمى لمقاطعة إسرائيل بين دورتى مجلس الجامعة (151 - 152)، والأمن المائى العربى وسرقة إسرائيل للمياه فى الأراضى العربية المحتلة، والجولان العربى السورى المحتل.

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كما ناقش موضوعات أخرى تتناول التضامن مع الجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع فى سوريا، ليبيا، اليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى التابعة للإمارات فى الخليج العربي.

وبحثت الدورة اتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، دعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان، دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، دعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمى للنزاع الحدودى الجيبوتى الإريتري.

وناقشت الدورة أيضا التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة فى منطقة الخليج العربى ومخاطر التسلح الإسرائيلى على الأمن القومى العربى والسلام الدولى وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، كما ناقش بندا حول دعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وآخر يتضمن انتهاكات قناة الجزيرة القطرية الإعلامية وإساءتها للدول العربية.