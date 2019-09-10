أونروا: نتعرض لهجمة غير مسبوقة لنزع الشرعية عن القضية الفلسطينية

جاء ذلك في كلمة المسؤول الدولي في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وقال كرينبول، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، إن "كل الوسائل والسبل تم توظيفها في هذه الحملة"، مضيفاً "لم أر هذا الاستهداف الشرس من قبل لأي منظمة إنسانية ولا إنكار حقوق مجتمع اللاجئين بأكمله".

وقال: "البعض يحاول تفكيك قضية اللاجئين، رغم أن المجتمع الدولي كرس اعترافه باللاجئين في قرارات دولية عدة".

Advertisements

ونبه إلى أن الهجمات على الوكالة تهدف لمحو فكرة حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وقال إن "عمليات الأونروا في القدس، تتعرض للضغط المستمر، وتواجه تدخلات مستمرة من البلدية الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "تحدي إسرائيل لأنشطة وكالة ذات تفويض أممي هو محاولة لضم القدس الشرقية، وأمر هي غير قانوني بموجب القانون الدولي".

وشدد على أن الوقوف بجانب الأونروا في القدس أمر في غاية أهمية، وهو مقياس أساسي لحماية الكرامة الإنسانية والحفاظ على الاستقرار.

وقال: "رغم التحديات تمكنا بفضل مشاركة شركائنا من الدول المضيفة، تحديداً بمساهمة من الأردن، ودعم فلسطي،ن ولبنان من تحقيق تقدم، إذ تواصل العمل في أكثر من 700 مدرسة تابعة لأونروا تضم نحو نصف مليون طالب وطالبة".