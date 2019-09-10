توقف التداول وإختفاء تجار العملة في العاصمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : توقفت عملية التداول بالسوق الأسود للعملات الأجنبية بالخرطوم، واختفى التجار عقب حملة مداهمات واعتقالات نفذتها ضدهم الجهات المختصة أمس الأول. وكشفت جولة لـ (الإنتباهة) في السوق العربي أمس عن توقف حركة التداول وتراجع أسعار الدولار واختفاء جميع تجار العملة. وتوقع أحد المتعاونين في السوق الموازي أن يشهد سعر الدولار انهياراً وهبوطاً سريعاً، بسبب الإجراءات ضد تجار العملة ومغادرة العديد منهم إلى الخارج. ولفت إلى تراجع أسعار العملات خاصة الدولار حيث بلغ سعره (67) جنيهاً.

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