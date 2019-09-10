عبد الملك الحوثي يخاطب السعودية والإمارات: مهما قصفتم لن نخضع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدد زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية عبد الملك الحوثي، على الاستمرار في مواجهة ما وصفه بالعدوان وعدم الخضوع له مهما بلغت التضحيات واشتد القصف، مشيرا إلى أن شعار اليمنيين سيظل دائما وأبدا “هيهات منا الذلة”.

وخاطب الحوثي في كلمة تلفزيوينة “أمريكا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات بالقول: مهما قصفتم وحاصرتم وارتكبت من جرائم ومهما كان حجم التضحيات التي نقدمها فلن نخضع لكم وسنتمسك دائما وأبداً بهيهات منا الذلة”، بحسب قناة “المسيرة”.

وأضاف “حريتنا دين ندين به وعزتنا إيمان وكرامتنا قيم ولا يمكن التفريط بأي من ذلك في مزاد المساومات السياسية”، مشيرا إلى أن “مواقف اليمنيين تجاه القضايا الكبرى هي مواقف مبدئية بدءا من القضية الفلسطينية والمناهضة للهيمنة الأمريكية والاستعمارية” على حد قوله.

وأدان زعيم الجماعة “كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي وما تتعرض له إيران ولبنان وفلسطين وسوريا والبحرين، وما يتعرض له المسلمون في بورما وكشمير والصين، ومساعي التفرقة والشقاق وإثارة البغضاء تحت عنوانين عرقية وطائفية ومناطقية” بحسب كلامه.