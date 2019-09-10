ترامب يقيل جون بولتون ويعين مستشارا جديدا للأمن القومي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه تسلم استقالة بولتون هذا الصباح وسيعين مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، “أخبرت جون بولتون ليلة أمس أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته بعد الآن في البيت الأبيض”، مضيفا “كنت أختلف معه بشدة في العديد من اقتراحاته، كذلك العديد من المسؤولين في الإدارة”.

وتابع قائلا “وبناء على ذلك، طلبت من بولتون الاستقالة، وتسلمتها منه صباح اليوم، وأشكره كثيرا على خدماته”.

وأكد أنه “سيعلن عن اسم المرشح الجديد لمنصب مستشار الأمن القومي الأسبوع المقبل”.