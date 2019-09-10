الكشف عن تفاصيل التحقيقات مع مدير مكتب الرئيس السابق..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحصلت (السوداني) على تفاصيل تحقيقات نيابة الفساد مع مدير مكتب الرئيس السابق حاتم حسن بخيت. وأكد حاتم في إفاداته للنيابة ما ذهب إليه البشير في استجوابه لدى المحكمة بشأن الأموال التي ضُبطت بحوزته ببيت الضيافة.

وكشف مصدر لـ(السوداني) عن أن نيابة مكافحة الفساد أخضعت حاتم حسن بخيت للتحقيق حول الأموال بعد توقيفه في الأسبوع المنصرم. وأكد حاتم أنه ذهب بتوجيه من البشير لاستلام مبلغ الـ(25) مليون دولار من مبعوث ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، موضحاً أنه تسلمها بمطار الخرطوم وسلمها للبشير في بيت الضيافة، وتابع: “هذا دوري فقط في الأموال موضوع الدعوى”. المادة السابقة إجتماع لقوى التغيير لحسم ملف مرشحي البنى التحتية والثروة الحيوانية… المقالة القادمة وزراء الحكومة الانتقالية يتسلمون استمارات إقرار الذمة…

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