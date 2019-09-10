يهود مُفرح..! .. بقلم لينا يعقوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد ساعات من إعلان اسمه ضمن التشكيل الوزاري، وقبل أدائه القسم، أطلق وزير الشؤون الدينية والأوقاف تصريحاً عجيباً غير مدروس..

رأى الوزير نصر الدين مفرح، في أول حديث إعلامي له، أن يُغازل اليهود الذين غادروا السودان منذ قديم الزمان، رغم أنهم بلغوا من الكبر عِتيا، أو ربما فارقوا الحياة منذ عقود طويلة..! يقول مفرح في مقابلة تلفزيونية عن اليهود، وليس عن أهل الإسلام: “إن تلك الجالية فارقت السودان، لكنه يدعوهم بحق التجنس والمواطنة للرجوع إلى البلاد”..! لماذا يعود اليهود إلى السودان؟ ما الجاذب بالنسبة لهم الآن؟

“التجنيس” هو إجراء معنية به وزارة الداخلية، ودعوة الأجانب للحضور إلى البلاد أمر يخص وزارة الخارجية..!

إشاعة روح “التسامح الديني” الموجود سلفاً في هذه البلاد، شيءٌ جيد، ويُجزى عليه الوزير والخفير، ولن نقول إن إشارات الوزير وحديثه عن المسيحيين واليهود ليس من اختصاصه، خاصةً أنه مسؤول عن الشؤون الدينية المعنية بـ”الدين الإسلامي”، لكن ما نعلمه أن قضية إسرائيل واليهود تحتاج لرؤية متكاملة من الدولة للتعامل معها، وكذلك إلى استراتيجية معلنة أو خفية، توضح موقع “إسرائيل” من الإعراب..

كان للنظام المعزول، موقف ثابت برفض التطبيع مع إسرائيل، رغم الأخبار المسربة التي كانت تظهر بين فينة وأخرى. وقد كتبنا كثيراً عن الطريقة الأقرب للبلهاء، والتي كانوا يتبعونها في المقاطعة مثل رفض إلقاء التحية شفاهةً أو مد اليد للسلام على أي إسرائيلي أو يهودي، وتجريم كل من يفعل ذلك والمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات عليه. حساسية التحدث عن إسرائيل، ليس لوجود جماعات دينية متشددة تستغل هذه التلميحات في تأليب الناس والمجتمع، إنما لأن للقضية تبعات خارجية تؤثر سلباً وإيجاباً على علاقات السودان ومصالحه مع العالم الآخر. أن يتواجد وزراء الحكومة في جزر معزولة، ويطلق بعضهم تصريحات متضاربة، أمرٌ قد يشوه الصورة الجميلة التي ترسخت في أذهاننا وهو ما يتحتم تداركه بسرعة.

مفرح ينتمي لطائفة الأنصار التي أسهمت في تكوين حزب الأمة، كما كان خطيباً وإمام جامع في مدينة ربك، ويشير تكوينه أو ربما خلفيته إلى التسامح الديني وقبول الآخر. ويبدو أن دعوته خرجت من هذا الباب، لكنها كانت مفاجئة لأنها تحمل مدلولات سياسية وليست دينية.