جمال الوالي”: “أوكتاي” دفع مستحقات غارزيتو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف رئيس نادي المريخ الإسبق، جمال الوالي، لـ “باج نيوز” عن تكفل مساعد رئيس النادي الأسبق، أوكتاي حسني، بدفع مستحقات المدرب الفرنسي غارزيتو المُترتبه على المريخ تمهيداً لإنهاء أزمة النادي مع الفيفا. يُذكر أن أوكتاي هو رجال أعمال تركي حاصل على الجنسية السودانية. وأوضح الوالي أنه أجرى اتصالات بـ “أوكتاي” للمساهمة في إنهاء أزمة النادي بعد تهديدات “الفيفا” بفرض عقوبات صارمة بحق الأحمر. وتقدم الوالي بالشكر لأوكتاي لمواقفه الداعمة للمريخ وطالب بإثبات فضله ووقفته مع النادي. وكان قد حكم “الفيفا” على نادي المريخ بدفع 300 ألف دولار لغارزيتو ونجله قبل الخميس المقبل المادة السابقة “الثراء يأتي من السماء”… مهنة لا يعلم عنها الناس كثيراً.! المقالة القادمة تجار الذهب : ننتظر الاستراتيجية الجديدة

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