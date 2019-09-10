حمدوك : 10 أولويّات للحكومة الانتقالية أولها وقف الحرب

أكّد رئيس الوزراء ​السودان​ي ​عبدالله حمدوك​، أنّ “تحالف ​قوى الحرية والتغيير​” قاد الثورة بحنكة”، موضحًا أنّ “للحكومة 10 أولويّات، أوّلها وقف الحرب وتحقيق السلام، ولدينا كمية من التحديات والشعب قادر على تخطّيها”.

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ “أوّل اجتماع للحكومة بعد تشكيلها ناقش لائحة عملها وأولويّات الفترة الانتقاليّة”، مركّزًا على أنّه “لا يوجد أي سقف لدفع فاتورة واستحقاق السلام مع الحركات المسلحة”. وشدّد على أنّ “السلام هو الطريق لأي حلّ آخر في السودان”.

ونوّه حمدوك إلى “أنّني لا أرى أيّ شائبة بالتفاوض مع الحركات المسلّحة. الحركات المسلّحة تعبير لتطلّعات بعض المناطق الّتي انطلقت منها”. ووعد بـ”العمل على خلق سودان جديد مفتوح للاستثمار”، معربًا عن أمله في “نجاح “البرنامج الإسعافي” في معالجة الأزمات الاقتصاديّة”.

وذكر أنّ “السودان يعيش مناخًا جديدًا سيوصلنا إلى مكامن الخلل”، مشيرًا إلى أنّ “معركة ​محاربة الفساد​ لن تكون سهلة ولكن سنخوضها، والقضاء سيلاحق الفاسدين مدنيًّا أو جنائيًّا”.