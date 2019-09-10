ميسي يعود إلى الحياة في برشلونة

ذكرت صحيفة “ٍسبورت” الإسبانية أن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة عاد إلى التدريبات الجماعية تمهيداً للعب في الجولة المقبلة من الليغا الإسبانية أمام فالنسيا بملعب الكامب نو السبت المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة ميسي تمنح الفرصة للمدرب فالفيردي في التركيز أكثر على الأسماء الرئيسية من أجل البدء أمام فالنسيا لاسيما مع استعادة لويس سواريز.

ولم يشارك ميسي في أي مباراة رسمية مع برشلونة حيث لعب البلوغرانا بدونه في أول 3 مباريات بالليغا كما لم يلعب النجم الأرجنتيني في أي من المباريات الإعدادية سواء في اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيستغل برشلونة الإيقاف الذي تعرض له ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني في التركيز على رفع لياقته البدنية من أجل تجنب الإصابات خاصة أن البرغوث هو اللاعب الأول داخل الفريق.

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وكان ميسي قد أظهر قدرات كبيرة في الموسم الماضي بعدما حصل على لقب الدوري الإسباني وحقق لقب الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية وحصد لقب هداف دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا.

وجرى ترشيح ليونيل ميسي لجائزة أفضل لاعب في العالم بناء على ترشيحات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كما حصل النجم الأرجنتيني على لقب أفضل مهاجم في أوروبا.

والغريب أن ميسي لا يلعب في مركز رأس الحربة الصريح وإنما اللاعب الحر الذي يجيد التحرك في أكثر من مركز في الوقت الذي بهر فيه اللاعب بتسديده للركلات الثابتة وتحويلها إلى أهداف.

وكان هدفه في مرمى الحارس البرازيلي أليسون بالكامب نو في ذهاب نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا قد جرى خطف العقول وأصبح من أجمل أهداف الموسم أوروبيا.

وبحسب يوروسبورت تجدر الإشارة إلى أن برشلونة جمع 4 نقاط من 3 مباريات حيث خسر من أتليتك بلباو وفاز على ريال بيتيس وتعادل أمام أوساسونا لتصبح أسوأ بداية للبلوغرانا في الدوري الإسبانية منذ سنوات طويلة.

وكان ميسي قد تعرض لانتكاسة قبل نحو أسبوعين مما دفع البلوغرانا للإصرار على إراحته من التدريبات مستغلا فترة التوقف الدولي كي يحصل على أفضل نسخة منه في الموسم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)