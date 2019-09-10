بالصور : الكاف يضع جوهرة الهلال ضمن ملاعب استضافة نهائي أبطال أفريقيا

وضع الاتحاد الأفريقي (كاف) جوهرة الهلال الزرقاء ضمن الملاعب التي تستضيف نهائي أبطال أفريقيا لموسم 2019 – 2020 و بحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) فإن الكاف كان قد رشح عدداً من الملاعب و لكن يبقى الملعب السوداني لنادي الهلال مرشحاً أبرزاً لاستقبال الحدث الفريد. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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