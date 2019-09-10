صلاح يبدأ حصاد الجوائز الفردية مع ليفربول

بدأ موسم حصد الجوائز الفردية للنجم المصري محمد صلاح، فقد توج بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس لليفربول برائعته التي هز بها شباك أرسنال.

وبحسب موقع جول نادي ليفربول كشف قبل أيام عن قائمة تضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها عن شهر أغسطس الماضي.

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وتواجد في القائمة هدفان للمحترف المصري محمد صلاح، في شباك أرسنال والذي حصد المركز الأول في التصويت والآخر في شباك نورويتش سيتي والذي جاء في المركز الثالث.

بينما حل هدف ساديو ماني في ساوثامبتون في المركز الثاني بالتصويت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)