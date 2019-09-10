فرض اسم رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور حمدوك وجوده خلال تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتابعون الأغنية الجديدة للفنانة إنصاف مدني التي بثتها على يوتيوب
وهي تحمل اسم (عاجبني) وهي من كلمات و ألحان أمجد حمزة التي يقول مطلعها:
منو الحرمك مني ..
يالسادة عاجبني
هذا وقد عبر عدد من المتابعين عن إعجابهم بالأغنية من خلال تعليقاتهم وأقحم بعضهم اسم (حمدوك) حيث قال معلق:(حمدوك عاجبني والجووا معاااااك برضوو عاجبني) بينما قال آخر:(حمدوك انت بكفائتك دي يوم بتقتلني عاجبني… تسلمي يا ام كنين) وتعليق آخر يقول صاحبه:( حمدوك دا عااااجبني).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : (عاجبني) لإنصاف مدني تفرض حضور (حمدوك) في تعليقات المعجبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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