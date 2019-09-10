إرجاء فتح الجامعات واستئناف المدارس بالسبت

وجّه رئيس مجلس الوزراء، في جلسته يوم الثلاثاء، برئاسة د. عبدالله حمدوك، بإرجاء قرار فتح الجامعات إلى حين التنسيق بين الجهات ذات الصلة، فيما دعا وزارتي المالية والتعليم بعقد اجتماع مشترك بشأن ترتيبات استئناف العام الدراسي السبت المقبل.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح،بحسب الشروق – أن المجلس ناقش موضوع فتح الجامعات ووجه بعقد اجتماع عاجل للوزارات ذات الصلة، التعليم العالي والداخلية، الحكم الاتحادي، وولاية الخرطوم، وصندوق دعم الطلاب، لبحث الاحتياجات المطلوبة لفتح الجامعات، مشيراً إلى أن الاجتماع هو الذي سيتخذ القرار المتعلق بفتح الجامعات.

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مشيراً إلى أن المجلس أكد ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة قبل اتخاذ قرار فتح الجامعات، حتى لا تحدث إشكالات مع مراعاة استصحاب وجهات نظر أساتذة الجامعات والكيانات الطلابية.

وفي سياق ذي صلة وجّه رئيس الوزراء، وزارتي المالية والتعليم، بعقد اجتماع مشترك بشأن ترتيبات استئناف العام الدراسي، وأمر بفك أموال مجمدة لمعالجة وصول الكتاب المدرسي لكل ولايات السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)