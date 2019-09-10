وزير الطاقة: السعودية ترغب في تخصيب اليورانيوم للطاقة النووية

وتقول أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنها تريد استخدام الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة لديها.
وقال الأمير عبد العزيز، في إشارة إلى خطة لإصدار مناقصة لأول مفاعلين للطاقة النووية في البلاد: "إننا نواصل الأمر بحذر... إننا نجرب تجربتين مع مفاعلين نوويين".
ومن المتوقع طرح المناقصة في عام 2020، مع مشاركة شركات أمريكية وروسية وكورية جنوبية وصينية وفرنسية في محادثات أولية حول المشروع بمليارات الدولارات.
كما قال وزير الطاقة إن المملكة العربية السعودية تهدف إلى طرح الاكتتاب العام في أرامكو "في أقرب وقت ممكن".
وتعتزم المملكة اتخاذ خطوات أولية قبل البيع العام لحوالي 5 في المائة من أرامكو في عام 2020، حسبما ذكرت المصادر.
وأبلغت المصادر: "أن أرامكو تضع اللمسات الأخيرة على قائمة البنوك التي ستدير الصفقة، مع توقع تفويض في الأيام المقبلة".
وقالوا إنه من المتوقع أن يكون لكل من "جي بي مورجان"، و"مورجان ستانلي"، و"البنك التجاري الوطني" أدوار قيادية ومن المرجح أن تضاف "سيتي" و"جولدمان ساكس"، و"إتش إس بي سي"، و"سامبا فاينانشال بنك"، إلى قائمة البنوك التي تدير الصفقة.
وجمعت أرامكو 12 مليار دولار هذا العام في أول سندات دولية، وحصلت على أكثر من 100 مليار دولار في الطلب.
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