مذكرة حقوقية دولية: قطر تجدد المنهج الاستعماري"فرق تسد"

نشر "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" ومقره لاهاي مذكرة حقوقية صادمة، تضمنت المذكرة التي صدرت نسختها الأولى في نوفمبر 2018، ثم جرى تحديثها وإصدارها صيف 2019 نصًّا حقوقيًّا رفيعًا ومحكمًا بشأن خطاب التحريض والكراهية التي تتبناه حكومة قطر وأذرعها الإعلامية.

صدرتْ المذكرة الحقوقية في (21) صفحة خمسة فصول وخاتمة. تعرّض الفصل الأول لخلفيّة عامة حول النظام الدستوري لدولة قطر. ثم تعرّض الفصل الثاني للمعايير القانونية الدولية الواجب اتباعها من دول العالم بشأن حفظ الأمن والسلام الدوليين. ثم توقف الفصل الثالث عند دعم الإرهاب وخطاب الكراهية والتمييز في قطر.. السياق العام. واستعرض الفصل الرابع ترسانة التشريعات والسياسات القطرية المقيدة للحريات الصحفية من ناحية، وتلك التي تساند خطاب التحريض والكراهية من ناحية أخرى. وأما الفصل الخامس فقد عرض عدّة موضوعات أساسية في التحريض القطري على الكراهية والعنصرية.

وذهب التقرير إلى أن سياسات قطر جميعها تقع تحت العنوان العريض "فرِّق تسُد" وهو العنوان الرئيسي الذي حكم المنطق الاستعماري في العصر الحديث. وهو ما يعني أن المشروع القطري هو مشروع تابع للمشروع الاستعماري، ومناهض لقيم الحداثة والحرية والاستقلال، كما يناهض القانون الدولي وقيم التسامح والسلام.