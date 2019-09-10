البرلمان العربي يعزي العراق في ضحايا انهيار كربلاء‬

تقدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي باسم البرلمان العربي بالتعازي والمواساة للعراق رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم الثلاثاء ١١ محرم ١٤٤١ هجري الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠١٩م بانهيار جزء من ممشى بمحافظة كربلاء العراقية الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.
وقال رئيس البرلمان العربي في برقيات التعزية "إننا إذ نواسيكم والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل، نسأل الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".
كانت قد أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن سقوط عشرات القتلى والمصابين أثناء الاحتفال بذكرى عاشوراء في كربلاء بجنوب بغداد.
وأفادت مصادر عراقية بانهيار ممر أثناء مراسم عاشوراء في كربلاء، فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بارتفاع حصيلة حادث كربلاء إلى 31 قتيلاً و100جريح.
وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إن الحادث في كربلاء نجم عن انهيار جزء من ممشى في مراسم عاشوراء.
وذكرت مصادر في فرق الإسعاف والدفاع المدني أن الأعداد الكبيرة للمشاركين في ذكرى عاشوراء أدت إلى حدوث اختناق وتدافع أثناء ما يعرف بـ"ركضة طويريج" عند أحد المداخل المؤدية إلى ضريح الإمام الحسين في محافظة كربلاء.
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