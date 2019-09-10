عاجل.. ترامب يقيل مستشار الأمن القومي جون بولتون من منصبه

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وفقاً لما ورد عن فضائية "العربية" إنه تسلم استقالة بولتون هذا الصباح وسيعين مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل.



كانت قد كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، في وقت سابق عن وجود خلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتون بشأن إيران، مشيرة إلى أن ترامب لا يريد دخول حرب مع إيران. وقالت الصحيفة في تقرير نشرت “بي بي سي” مقتطفات منه واطلعت عليه /المعلومة/، إن “صعود بولتون إلى أعلى مناصب صناعة القرار في السياسة الأمريكية أدى إلى التوتر الحالي وإرسال قوات أمريكية إلى المنطقة، ولكن يرى أيضا أن هذه التحركات دليل على خلاف بين ترامب ومستشار الأمن القومي في التعامل مع ملف إيران”، مبينة أن “ترامب أكد أنه لا يريد دخول حرب مع إيران لأنه يعتقد أن الولايات المتحدة دخلت في عدد كبير من النزاعات المكلفة”. وأضافت، أن “بولتون اختلف مع ترامب العام الماضي عندما قال إن القوات الأمريكية لابد أن تبقى في سوريا حتى تنسحب القوات التابعة لإيران ولا يزال الخلاف بينهما بشأن هذه المسألة قائما”. ولفتت الصحيفة إلى أن “جون بولتون يقف وراء تصاعد التوتر مع إيران إلى درجة أن ترامب خشي من اندلاع حرب”. انتهى/25



تاريح بولتون الدموي

من المعروف أن تاريخ بولتون الدموي، فهو رجل غير موزون الفعل وغير موزون الأخلاق عندما يتعلق الأمر بقتل مئات الآلآف من المدنيين كجزء من حربه العنصرية والنرجسية للتحكم بالشعوب وثرواتها ، وهو يعتقد ( بسبب أمراضه النفسية )، بأن للولايات المتحدة الحق بأن تحكم العالم .

وتترجم صفات بولتون الاجرامية في هذه اللحظة باستغلاله غير المشروع لصلاحيات منحها له ترامب ( الذي يسعى لصفقة مربحة مع ايران )، كي يسير الى حافة الحرب دون أن يشنها ، فهو يسير على الطريق الى حافة الحرب لكن دون أن يضع الضوابط لمنعها لابل قام هو وبومبيو ” الى حدود معينة “وايران “دون حدود ”.

وحرص بولتون أن تأتي تلك العمليات وكأنها داخلية ونتيجة صراع طائفي ، وتلعب اسرائيل هنا الدور الرئيسي بتمويل سعودي مفتوح ، ويستند بولتون في سعيه ” دون علم ترامب ” ، للقيام بهذه العمليات على دعم السعودية ودول الخليج التي تمارس الآن ضغوطا على ترامب للاقدام على توجيه مدافعه وصواريخه لطهران ، وعليه فان كل الذين يظنون بأن الحرب غير واقعة مجبرين على اعادة النظرفي ترجيحاتهم ، فالعدو الاميركي يكذب دائما الا عندما تكون الفريسة بين أنيابه .



معلومات عن جون بولتون

فيما يلي 12 معلومة عن المحامي جون بولتون الذي بدأ حياته السياسية في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان، واستقر به الحال مستشارا للأمن القومي في عهد ترامب.

1- أحد صقور الحزب الجمهوري المتشددين.

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2- كان له دور في إلغاء قرار الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية.

3- تولى عدة مناصب في عهد إدارتي رونالد ريغان وجورج بوش الأب.

4- عمل في إدارة جورج بوش الابن في الفترة بين عامي 2001 إلى 2009.

5- دعم قرار غزو العراق بقوة عام 2003.

6- أصبح سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة عام 2005.

7- يتبنى استراتيجية الحروب الوقائية لحماية الأمن القومي الأمريكي.

8- يدعو لاستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية وإيران.

9- صاحب مقولة "القصف هو السبيل الوحيد لإيقاف النووي الإيراني".

10- يتبنى مواقف متشددة ضد روسيا.

11- يعارض انضمام أمريكا للمحكمة الجنائية الدولية.

12- يتسلم منصبه رسميا في 9 أبريل/ نيسان المقبل خلفا لهربرت ماكماستر.