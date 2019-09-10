اتفاق روسي فرنسي لتوسيع الحوار حول ملف سوريا

وفي نهاية المحادثات الرباعية في موسكو، قالت فرنسا وروسيا أن "مكافحة الإرهاب هدف مشترك في سوريا، حتى لو اختلف الجانبان حول آليته".
وكان وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان" ووزير الدفاع الفرنسي "فلورنس كان بارلي" في موسكو لإجراء محادثات تحت مسمى "2 + 2".
وأعرب بارلي عن "قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني في محافظة إدلب".
ولكن لو دريان قال: "لقد حان الوقت، فقد حان الوقت للعمل على تخفيف انعدام الثقة".
ووفقًا لبارلي، ستكون هناك محاولات لتضييق الخلافات بين الجانبين حول الوضع في سوريا.
ولكنها حذرت مرة أخرى النظام السوري من عبور الخط الأحمر في استخدام الأسلحة الكيميائية.
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