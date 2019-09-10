جمع 220 قطعة سلاح من ايدي المدنيين بمقاطعة تونج

قال مسؤول محلي، إنه السلطات تمكنت من جمع أكثر من مائتي قطعة سلاح من أيدي المدنيين ، منذ شهر أبريل الماضي هذا العام.
وقال جوزيف أني، محافظ مقاطعة تونج ، في تصريح لراديو تمازج الإثنين ، إن عملية نزع السلاح من أيدي المواطنين بدأت منذ أبريل الماضي ، بهدف تخفيف حدة التوترات التي شهدتها المقاطعة ، مشيراً إلى أنهم جمعوا أسلحة الصغيرة والخفيفة وتم تسليمها لقائد الجيش في الولاية.
وحث أنى المدنيين بتسليم الأسلحة للسلطات المعنية لإتاحة الفرصة للتنمية، وأردف بالقول: “وجود السلاح بأيدي المواطنين يُعرقل التنمية ويساهم في تردي الأوضاع الأمنية”.
وأضاف “على المواطنين تبني خيار السلام ، والعمل لتنمية المقاطعة ، ونناشد من لا يزال لديهم الأسلحة لتسليمها والتعاون مع الجهات المعنية”.
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