وفاة رئيس إتحاد الكرة السوداني الأسبق

الخليج 365 : توفي اليوم الثلاثاء سعادة اللواء مأمون مبارك امان مفوض هئيات الشباب والرياضة السابق ورئيس لجنة للانتخابات باتحاد الكرة ويعتبر اللواء الراحل امان من قيادات كرة القدم في البلاد وتولي أيضا رئاسة اتحاد الخرطوم المحلي ورئاسة الاتحاد العام وسوف يتم الدفن الساعة ١١ صباح اليوم في مقابر بري ويقام العزاء في منزله ببري.. وتتقدم اسره سودانا فوق بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه

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