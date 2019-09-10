- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
مواصلة للثنائية الفنية بينهما, تلتقي الفنانة إنصاف مدني بالشاعر والملحن الشاب أمجد حمزة, في اغنية جديدة باسم “عاجبني”. ومن المتوقع ان تقدم انصاف الاغنية نهاية هذا الاسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي, قبل تقديمها رسمياً في حفلها القادم بالخرطوم.
من جهته قال الشاعر امجد حمزة لصحيفة آخر لحظة انه سعيد بتواصل التعاون الني بينه وإنصاف, مضيفاً ان الاغنية الجديدة هي بلونية مختلفة وفي قالب خفيف, وتشبه ملكة “الدلوكة” إنصاف مدني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طول غياب: إنصاف مدني (نيو لوك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.