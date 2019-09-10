بعد طول غياب: إنصاف مدني (نيو لوك)

الخليج 365 :

مواصلة للثنائية الفنية بينهما, تلتقي الفنانة إنصاف مدني بالشاعر والملحن الشاب أمجد حمزة, في اغنية جديدة باسم “عاجبني”. ومن المتوقع ان تقدم انصاف الاغنية نهاية هذا الاسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي, قبل تقديمها رسمياً في حفلها القادم بالخرطوم.

من جهته قال الشاعر امجد حمزة لصحيفة آخر لحظة انه سعيد بتواصل التعاون الني بينه وإنصاف, مضيفاً ان الاغنية الجديدة هي بلونية مختلفة وفي قالب خفيف, وتشبه ملكة “الدلوكة” إنصاف مدني.