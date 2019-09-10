في حفل أمل جبرة .. ممنوع دخول (الرجال) ..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تُحيي الفنانة أمل جبرة يوم الخميس المُقبل، حفلاً جماهيرياً نهارياً بفندق القراند هوليداي فيلا من تَنظيم شركة البروف للإنتاج الفني والإعلامي، هذا وسيكون الحفل محصوراً على النساء فقط، وهي نوعية من الحفلات ابتدعتها الشركة منذ سنواتٍ من أجل منح السيدات الخُصُوصية داخل الحفل، هذا ومن المُتوقّع أن يشهد الحفل حُضُوراً كبيراً نظراً للجماهيرية المُتصاعدة التي تتميّز بها جبرة.

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