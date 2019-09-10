تفاصيل أول اجتماع لمجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في أول اجتماع له بعد تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة د. عبدالله حمدوك، المسائل الاجرائية المتعلقة بتنظيم أعمال مجلس الوزراء ولائحة تنظيم أعماله خلال المرحلة المقبلة.

وأقر الاجتماع عقد اجتماع أسبوعي للمجلس كل يوم ثلاثاء، كما تم تقسيم الوزارات إلى ثلاثة قطاعات هى: الحكم والإدارة، التنمية الإقتصادية، التنمية الإجتماعية والثقافية.

وأوضح فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية أن الاجتماع ناقش أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة والتي بلغت عشر أولويات تمثلت في إيقاف الحرب والعمل على بناء السلام العادل والشامل والمستدام، وذلك بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الإعتبار التدابير التفصيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً والمجموعات الأكثر تضرراً، معالجة الأزمة الإقتصادية بإيقاف التدهور الإقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج إقتصادي وإجتماعي ومالي وإنساني لمواجهة التحديات الراهنة ، إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات وإجراء إصلاح قانوني لإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان إستقلال القضاء وسيادة حكم القانون والإلتزام بقضايا العدالة والعدالة الإنتقالية في إرتباطها الوثيق بعملية السلام وتشكيل لجنة التحقيق الوطنية المستقلة وتعزيز التحول الديمقراطي ، ضمان وتعزيز حقوق النساء في كافة المجالات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية مع التمثيل العادل والمستحق في هياكل الحكم في الفترة الإنتقالية ، وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الإنتقالية بصورة تعكس إستقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة وفق القانون ، وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبناءها على أسس الإستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها، القيام بدور فاعل في الرعاية والتنمية الإجتماعية وتحقيق ذلك من خلال السعي لتوفير الصحة والتعليم والسكن والضمان الإجتماعي والعمل على المحافظة على بيئة طبيعية نظيفة وعلى التنوع الحيوي في البلاد ورعايته وتطويره بما يضمن مستقبل الأجيال القادمة ، تعزيز دور الشباب من الجنسين وتوسيع فرصهم في كافة المجالات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية ، عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الإنتقالية لمناقشة قضايا الحكم والإتفاق على كيفية حكم البلاد بما يحقق السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة ، إتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد بكافة أنماطه ،وبعد التداول الثر أجازها المجلس ووجه الوزارات بوضع البرنامج التفصيلي لتنفيذها .

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وقال وزير الثقافة والإعلام إن رئيس مجلس الوزراء وجه وزارتي المالية والتعليم بعقد اجتماع مشترك بشأن استئناف العام الدراسي .

وأبان أن وزير التربية والتعليم تحدث عن إشكالات في الكتاب المدرسي وعملية الإجلاس في بعض الولايات ووجه بفك أموال مجمدة لمعالجة وصول الكتاب المدرسي لكل ولايات السودان وإعطاء أولوية لعملية الإجلاس بالتحديد في الولايات التي تعاني من هذه المشكلة.

وأوضح فيصل بحسب وكالة السودان للأنباء – أن المجلس ناقش موضوع فتح الجامعات ووجه بعقد اجتماع عاجل للوزارات ذات الصلة، التعليم العالي والداخلية، الحكم الاتحادي وولاية الخرطوم وصندوق دعم الطلاب لبحث الاحتياجات المطلوبة لفتح الجامعات مشيراً الى أن الاجتماع هو الذي سيتخذ القرار المتعلق بفتح الجامعات، كما أبان أن المجلس أكد ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة قبل اتخاذ قرار فتح الجامعات حتى لاتحدث إشكالات مع مراعاة استصحاب وجهات نظر أساتذة الجامعات والكيانات الطلابية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)