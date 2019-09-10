دي بروين يتألق في فوز بلجيكا العريض على اسكتلندا

حافظت بلجيكا على سجلها المثالي في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد اكتساحها اسكتلندا المحبطة 4-0 ضمن المجموعة التاسعة على ملعب هامبدن بارك الذي ساده الصمت يوم الاثنين.

وبحسب العربية بدت بلجيكا بقيادة مدربها روبرتو مارتينيز، والتي تتصدر تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في فئة خاصة بها في مواجهة منافستها صاحبة الأرض وسجل لاعبوها ثلاث مرات قبل نهاية الشوط الأول عن طريق روميلو لوكاكو وتوماس فيرمايلن وتوبي ألدرفيريلد. وجاءت كافة هذه الأهداف من صناعة كيفن دي بروين وكلل الأخير مجهوده الفردي المميز خلال اللقاء بإنهاء رائع في الشباك محرزا الهدف الرابع.

ورفع الانتصار رصيد بلجيكا إلى 18 نقطة من ست مباريات متقدمة بفارق ثلاث نقاط على روسيا صاحبة المركز الثاني والتي احتاجت لهدف في الدقيقة 89 بواسطة ماريو فرنانديز لتتغلب على كازاخستان بهدف دون رد.

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وعادلت اسكتلندا اثقل هزيمة على أرضها وهو ما يعني أن آمالها الضعيفة في التأهل عن المجموعة قد انتهت لكن بوسعها بلوغ النهائيات عبر ملحق تصفيات دوري الأمم.

وتراجعت اسكتلندا للمركز قبل الأخير في جدول الترتيب عقب فوز قبرص على سان مارينو 4-0 لتتجاوز اسكتلندا بنقطة واحدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)