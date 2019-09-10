الصحة تعلن إعادة قسم الأطفال بمستشفى بحري

اكد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. بابكر محمد علي، على أهمية إعادة قسم الأطفال بمستشفى بحري التعليمي الذي يضم حوالي 15سرير للجراحة.

في وقت كشف فيه د. بابكر عن عدد أسرة أقسام الأطفال بمستشفيات ولاية الخرطوم تصل الى 1072سرير تنويم وعدد 316 سرير انتظار، فيما تبلغ عدد الحضانات حوالي 267حضانة على مستوى مستشفيات ولاية الخرطوم .

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وقال بابكر خلال اجتماعه أمس(الاثنين) بادارة مستشفى بحري وعدد من أطباء الأطفال وأعضاء الجمعية السودانية لطب الأطفال ومجلس تخصصات الأطفالان عدد أسرة الانتظار بمستشفى أحمد قاسم للاطفال تبلغ 46 سرير وعدد 108 سرير تنويم وبلغت نسبة انشغاله 127%، وفي مستشفى علي عبد الفتاح بالدروشاب عدد6 أسرة انتظار و7 أسرة تنويم بنسبة انشغال بلغت 106% بمنطقة الدروشاب بالإضافة إلى عدد 17 سريرانتظار بمستشفى البان جديد و40 تنويم وبلغت نسبة الانشغال 39%.

وأكد بابكر بحسب ما نقله موقع “تاسيتي نيوز”ضرورة إعادة قسم الاطفال بمستشفى بحري بأسرع ما يمكن ، وان يتم تحديد المبنى الذي ستتم صيانته في فترة أقصاها اسبوع ليزاول القسم عمله من جديد بالمستشفى. مشيرا إلى أن مستشفى بحري من أكبر المستشفيات في تقدم الخدمات لمواطن الولاية والأطراف.

وأشاد أعضاء الجمعية بدعم الوزارة لإعادة قسم الأطفال بالمستشفى بعد توقيفه إضافة إلى أهمية تقديم الخدمات الطبية للأطفال. وان القسم يعمل على تدريب الاطباء والكوادر مؤكدين على أهمية التدريب في رفع قدرات الكوادر الصحية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)