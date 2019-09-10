فاز المخرج السوداني أمجد أبو العلا بجائزة العمل الأول عن فيلمه “ستموت في العشرين” في مهرجان البندقية السينمائي. وبحسب الجزيرة نت أهدى أبو العلا فيلمه لشهداء وضحايا الثورة السودانية إذ صادف بدء تصويره اليوم الأول من الثورة، ويحكي قصة ولد يتنبأ له شيخ صوفي بأنه سيموت في العشرين من عمره. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن صادف بدء تصويره اليوم الأول للثورة.. المخرج السوداني أمجد أبو العلا يهدي فيلمه لشهداء وضحايا الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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