تجمع المهنيين يعلن عن موكب دعم المنتخب الوطني

التاريخ: 10-سبتمبر-2019
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طالب تجمع المهنيين السودانيين جماهير كرة القدم بالسودان بالحرص على الوقوف خلف المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم (صقور الجديان) في مواجهته المنتخب التشادي عند السابعة من مساء اليوم، ونشرت الصفحة الرسمية للتجمع بالفيسبوك تغريدة لدعم المنتخب وأرفقت معها صورة للفريق وهو يواجه المنتخب الغيني في وقت سابق.
وكان صقور الجديان قد حققوا الفوز بثلاثية مقابل هدف أمام تشاد بالعاصمة إنجمينا في طريق بحثهم عن التأهل لمجموعات تصفيات الصعود لنهائيات كأس العالم بقطر 2022.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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