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الفاضل يكشف تأكيدات مسؤولين بالكونغرس برفع السودان من قائمة الإرهاب

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 10-سبتمبر-2019

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الفاضل يكشف تأكيدات مسؤولين بالكونغرس برفع السودان من قائمة الإرهاب

كشف مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة عن عقده لقاءات بواشنطن مع عدد من المسؤولين بأمريكا بشأن رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون الخارجية للسودان.

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وقال الفاضل في تصريح بحسب (smc) أن عدد من المسؤولين من الكونغرس أكدوا له إمكانية رفع إسم السودان من القائمة الأمريكية بإعتبار أن العقوبات فرضت علي الحكومة السابقة، والآن هناك حكومة جديدة غير محتاجة لإجراءات كبيرة بشأن رفع الحظر، مبيناً أن واشنطن يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في إعفاء ديون السودان الخارجية.

وأوضح الفاضل أن واشنطن أكدت أن السودان بلد متسامح ولا يوجد به إرهاب وتطرف، وزاد قائلاً: (يمكن للكونغرس أن يلغي العقوبات المفروضة علي السودان مباشرةً دون الحاجة لإجراءات كثيرة أو تدخل من مجموعات الضغط الأمريكي كما كان في السابق).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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