بالفيديو:صور خليعة وطلب تحويل أموال لمحتال قام بتهكير صفحة التشكيلية ايثار عبد العزيز والاخيرة تعتذر لاصدقائها

كشفت التشكيلية المعروفة ايثار عبد العزيز صاحبة قضية هدم مركز عزيز غاليري ضد محلية الخرطوم التي تنظر فيها محكمة الخرطوم شمال – كشفت عن تعرض حسابها على موقع فيس بوك الى عملية تهكير موضحة بان شخصا قام بارسال رسائل عبرها الى عدد من اصدقائها طالبا منهم على لسانها تحويل مبالغ مالية لصديقتها التي تحتاجها لعملية لوالدتها في احدى المستشفيات موضحة بان هناك الكثيرين منهم استجابوا لذلك .

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وأضافت ايثار بان صفحتها التي تعرضت للتهكير استخدمها المحتال في ارسال روابط تحتوي على صور خليعة لاصدقائها على فيس بوك فضلا عن طلبات لتحويل الاموال باسمها حيث قدمت اعتذارها لكل من تأذى من هذه العملية التي تواصلت لمدة اسبوع او عشرة ايام مؤكدة حرصها على ارجاع كل المبالغ التي تحصل عليها الهكر دون وجه حق بجانب عدم سكوتها على عملية اقتحام صفحتها والاحتيال على الناس.

يذكر بان التشكيلية ايثار عبد العزيز كانت قد تقدمت بشكوى قبل اكثر من عامين ضد محلية الخرطوم التي قامت بازالة وهدم مركزها التشكيلي مركز (عزيز غاليري) بحدائق الهيلتون وخاضت معركة قضائية ضد المعتمد السابق في حكومة النظام بالبائد اللواء ابو شنب وما زالت قيد الاجراءات القضائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)