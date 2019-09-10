كلوب: الألقاب لا تحفزني.. والدوري هدفنا هذا الموسم

اكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، أن الألقاب لم تكن هي الحافز له في أي وقت، رغم قيادته للفريق الإنجليزي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل أقل من أربعة شهور.

وقال كلوب، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الثلاثاء في فرانكفورت : الألقاب لم تكن ولن تكون الحافز لي. أريد الفوز في كل مباراة وتحسين مستوى لاعبي فريقي يوما بعد الآخر. وبعدها ، لنرى ما سيحدث نتيجة لهذا.

وفي الوقت نفسه، قال كلوب (52 عاما) إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هو هدفه في الموسم الحالي بعد نحو ثلاثة عقود فشل خلالها ليفربول في الفوز باللقب.

وأوضح: كنا قاب قوسين أو أدنى من الفوز به في الموسم الماضي… خسرنا مباراة واحدة فقط على مدار الموسم ، ولكن هذا لم يكن كافيا في النهاية. كان هذا قاسيا للغاية.

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وبحسب العربية حافظ مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي حيث حصد الفريق 98 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط أمام ليفربول.

واستهل ليفربول مسيرته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل رائع حيث حقق الفوز في أول أربع مباريات ليتصدر الجدول برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتى.

واعترف كلوب : من الواضح أيضا أن أشياء كثيرة ممكنة بالنسبة لفريقي… إحراز اللقب في الدوري الإنجليزي سيكون تأكيدا على نتيجة العمل الجاد لسنوات طويلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)