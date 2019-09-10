بائعة شاي تحتال شاباً وتستولى على مبالغ مالية

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غرمت محكمة جنايات الخرطوم جنوب برئاسة مولانا فهمي عبد الله مالك، بائعة شاي مبلغ (20) ألفاً، وفي حالة عدم الدفع السجن (6) أشهر كعقوبة بديلة للغرامة، وذلك بعد أن تمت إدانتها من قبل المحكمة بالاحتيال على رجل كان قد طلبها للزواج، واستطاعت عن طريق الاحتيال الاستيلاء منه على مبالغ مالية بلغت في جملتها (20) ألف جنيه بغرض تجهيز مستلزمات الزواج، بدأت بائعة الشاي في التماطل في تحديد موعد الزواج، ما أثار حفيظة الشاب والذي قرر الذهاب معها للسوق لشراء مستلزماتها ورفضت ذلك، ودار نقاش عنيف بينهما أسفر عن أن المتهمة أنكرت استلامها مبالغ مالية منه.

وبحسب آخر لحظة لجأ بعدها الشاب شاكياً للشرطة والتي قامت بدورها بتدوين بلاغ في مواجهة المتهمة تحت المادة (178) من القانون الجنائي الاحتيال، وتم القبض عليها وبالتحري معها وعقب إحالتها للمحكمة استطاع الشاكي تقديم عدد من الشهود الذين أثبتوا للمحكمة أن الشاكي كان ينوي الزواج من المتهمة وقام بتسليمها مبالغ مالية بغرض شراء احتياجاتها، فتوصلت المحكمة لإدانتها بالاحتيال، ومراعاة لظروفها التي دفعت بها المتهمة للمحكمة، أصدرت عليها عقوبة الغرامة فقط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)