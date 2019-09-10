المراهنات تورط مدافع إيفرتون مع الاتحاد الإنجليزي

التاريخ: 10-سبتمبر-2019
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قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء، إنه عاقب ييري مينا مدافع إيفرتون بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه إسترليني (12300 دولار) وحذره من تكرار المخالفة مستقبلا لخرقه قواعد المراهنات.
وظهر قلب الدفاع في مقطع فيديو يروج لشركة مراهنات في بلده كولومبيا، وتحظر اللوائح على اللاعبين والمدربين والمسؤولين الإعلان أو الترويج لأي نشاط يتعلق بالمراهنات في كرة القدم، وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان إن اللاعب أقر بسوء التصرف.
وبحسب العربية بعد انتهاء موسمه الأول بالدوري الممتاز الذي طاردته خلاله الإصابات عقب انتقاله من برشلونة شارك مينا في كل مباريات فريقه الأربع في الدوري في الموسم الجديد وساعد إيفرتون على الخروج بشباك نظيفة مرتين. ويحل إيفرتون، صاحب المركز السادس، ضيفا على بورنموث يوم الأحد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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