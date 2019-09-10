مطالبة بتأجيل استئناف الدراسة في جامعة الخرطوم

طالبت مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم بالتعاون مع شبكة مهندسي جامعة الخرطوم ومبادرة طلاب جامعة الخرطوم؛ الإدارة بأن يكون استئناف الدراسة بالجامعة بعد مضي (14) يوماً من تاريخ عمل إصلاح الداخليات.

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ووضعت المبادرة شروطاً لإدارة الجامعة لاستئناف الدراسة، تبدأ باتفاق سياسي يؤدي إلى طموحات الثورة، إضافة إلى الاستقرار الأمني للعمال والعاملين والأساتذة والطلاب بالجامعة وتهيئة الداخليات لتكون صالحة للسكن، وتأهيل الجامعة من مكتبات وقاعات ومراكز.

وقال الشيخ محمود أحد أعضاء مبادرة طلاب الجامعة في المؤتمر الصحفي، أمس (الاثنين)،بحسب صحيفة اليوم التالي – إن فض الاعتصام أمام القيادة ألحق ضرراً بالداخليات والكليات والمباني المحيطة بميدان الاعتصام، لافتاً إلى أن تأسيس المبادرة تبنى القضايا الطلابية وتحقيق المطالب وشملت ترميم الداخليات، وتم رفع تقرير للإدارة وعملنا على مسح لكافة الداخليات التي تتبع للجامعة، شملت (مجمع شمبات والمجمع الطبي ومجمع تربية ومجمع الوطن)، وأكد التقرير أن الداخيات غير صالحة للسكن، لكن للأسف إدارة الجامعة تصر على الرد بعكس ذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)