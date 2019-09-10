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تشكيلة مانشستر سيتي تتجاوز قيمتها مليار يورو

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Aljazoli 0 تبليغ

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التاريخ: 10-سبتمبر-2019

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تشكيلة مانشستر سيتي تتجاوز قيمتها مليار يورو

أظهرت دراسة أن مانشستر سيتي بطل الممتاز هو أول فريق ينفق أكثر من مليار يورو لكي يحشد تشكيلته الحالية في كرة القدم.

وأوضحت دراسة مجموعة “سي أي إي إس” التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، أن سيتي أنفق 1.014 مليار يورو على تشكيلته الحالية.

ويأتي باريس سان جيرمان بطل فرنسا ثانياً بإجمالي إنفاق 913 مليون يورو أمام الإسباني بقيمة 902 مليون يورو.

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وبحسب العربية يملك مانشستر يونايتد (751 مليون يورو) ثاني أغلى تشكيلة في الدوري الإنجليزي ويتبعه بطل (639 مليون يورو)، وأشارت الدراسة إلى أن متوسط قيمة تشكيلة أندية الدوري الإنجليزي يبلغ 345 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر من الترتيب يملك بادربورن الألماني أرخص تشكيلة في الدراسة (أربعة ملايين يورو) التي بحثت في أندية من دوري الأضواء في إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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