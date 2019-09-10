الفهد العربي مهددة بالانقراض في عُمان

أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" أن نمرًا عربيًا نادرًا تم التقاطه على الكاميرا في سلطنة عمان.

وقالت أن القطة أطلقت كاميرات الأشعة تحت الحمراء في جبال ظفار شمال صلالة.

ووفقًا للتقرير، فإن المشاهدة هي نعمة لأخصائيي الحفاظ على البيئة لأن الحيوان هو أحد أندر سلالات القطط على الكوكب.

ويعتقد أن أقل من 200 الفهود العربية موجودة في البرية، وقالت أن السلالة موجودة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للحيوانات المعرضة للخطر.

وأبلغت وزارة البيئة والشؤون المناخية في سلطنة عمان وسائل الإعلام المحلية أن الصور قد تم جمعها بواسطة مصائد الكاميرا التي وضعتها وحدات حماية الحياة البرية في ظفار.

ويُذكر أن الفهود يتمتعون بالحماية في عمان. وقالت ذا ناشيونال إن عقوبة صيد أو القبض على الحيوانات المهددة بالانقراض هي السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وغرامة قدرها 5000 ريال عماني.