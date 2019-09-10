تشكيل حكومة السودان راعى التوازن الجغرافي والديني

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية المبعوث السابق للجامعة العربية لدى الخرطوم، إن تشكيل الحكومة السودانية راعى التوازن الجغرافي والديني، مشيراً إلى أن العناصر النسائية في الحكومة ممثلة بشكل جيد ، مؤكدًا أن التحدي الأساسي الذي يواجه الحكومة هو التحدي الأمني من أجل تحقيق السلام.
وقال السفير حليمة، إن الحكومة السودانية الجديدة جاءت في إطار ما جرى الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية، بين المجلس العسكري السوداني وبين قوى الحرية والتغيير، وتابع: ” إن السلام والحرية والعدالة أحد أهداف الثورة السودانية، له أولوية لأنه يحقق الأمن والاستقرار من أجل الدخول في الملف الاقتصادي والنهوض به، فالسلام والاستقرار وجهان لعملة واحدة”.
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