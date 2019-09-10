توقعات بإعلان رئيس مفوضية السلام عقب عودة الوفد الحكومي من جوبا

كشفت مصادر مقربة من لجنة إعداد التصور الهيكلي لمفوضية السلام عن مشاورات مكثفة تقودها الحكومة لإختيار رئيس وأعضاء مفوضية السلام. وقالت المصادر في تصريح لـ(smc) أن المشاورات قطعت شوطاً كبيراً بعد إستكمال الهيكل الوظيفي للمفوضية، متوقعاً الإعلان عن إسم رئيس المفوضية بعد عودة الوفد الحكومي المفاوض الموجود الآن بجوبا، مبيناً أن المحادثات مع الحركات المسلحة ستخرج بنتائج إيجابية علي رأسها توقيع مذكرة تمهيدية بشأن تحقيق السلام بالبلاد.

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