الغرفة التجارية بالقضارف تعلن اضراب عام غدا الاربعاء

أعلنت الغرفة التجارية ولاية القضارف الدخول في إضراب باغلاق السوق اعتبارا من غد الاربعاء 11 /9/ 2019 و الخميس 12/9/2019، وذلك على خلفية ما اسمته الغلو في تقديرات الضريبة عام 2018م والمطالبة برفض تضمين رسم النصف % التابعة للايرادات لموازنة العام 2020م.
ونوهت الغرفة في تعميم تلقت (الراكوبة) نسخة منه اليوم إلى أن إدارة الضرائب لم تفي بالاتفاق الذي تم بينها وبينهم في ضريبة العام 2017م ولم يتم الالتزام بأي مما اتفق عليه.
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