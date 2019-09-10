"كلوب" يفاجئ جماهير ليفربول بسبب تصريحاته الأخيرة

صرح المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، بأنه يريد الفوز في كل المباريات لتحسين مستوى لاعبيه.

وقال "كلوب"، اليوم الثلاثاء، في فرانكفورت: "أريد الفوز في كل مباراة وتحسين مستوى لاعبي فريقي يومًا بعد الآخر، وبعدها، لنرى ما سيحدث نتيجة لهذا".

وأكد "كلوب"، 52 عامًا، أن الحصول على الألقاب لم تكن ولن تكون الحافز لي، مشيرًا إلى أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هو هدفه في الموسم الحالي بعد نحو ثلاثة عقود فشل خلالها ليفربول في الفوز باللقب.

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وقال "كلوب": "كنا قاب قوسين أو أدنى من الفوز به في الموسم الماضي.. خسرنا مباراة واحدة فقط على مدار الموسم، لكن هذا لم يكن كافيًا في النهاية، كان هذا قاسيًا للغاية".

وحافظ مان سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، حيث حصد الفريق 98 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط أمام ليفربول.

واستهل ليفربول مسيرته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل رائع، حيث حقق الفوز في أول أربع مباريات ليتصدر الجدول برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن حامل اللقب مان سيتى.