روميلو لوكاكو: أنطونيو كونتي سبب ارتفاع مستواي

أعرب المهاجم الدولي البلجيكي، روميلو لوكاكو، عن ارتياحه للعمل مع المدير الفني لفريق نادي إنترميلان، أنطونيو كونتي، مشيرا إلى أن المدرب الإيطالي يقف وراء المستوى الجيد الذي يظهر به في الفترة الحالية.
وقال لوكاكو، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الأربعاء: "عملت أخيرا مع كونتي، وهو مدرب أردت العمل معه منذ فترة طويلة. والنيراتزوري فريق يمتلك مجموعة رائعة، تماما مثل المنتخب الوطني".
وأضاف المهاجم البلجيكي، الذي أحرز هدفا في انتصار منتخب بلاده على اسكتلندا برباعية نظيفة وقدم تمريرة حاسمة "سجلت هدفا جميلا ونحن خطيرون للغاية في الهجمات المرتدة".
وحول الإساءة العنصرية التي تعرض لها أمام كالياري، أشار لوكاكو (26 عاما) إلى أنه رد ببعض الكلمات القوية التي فهمها الجميع وأن مسئولي مسابقة الدوري الإيطالي "سيري آ" يتحركون، معربا عن أمله بأن يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا" بنفس الشيء.
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