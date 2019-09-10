بيرو تواجه إيطاليا في ربع نهائي مونديال ناشئات الطائرة

تأهل منتخب بيرو لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، إلى ربع نهائي بطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 5 إلى 14 سبتمبر الجاري.
وصعد المنتخب «البيروفي»لدور الـ8 عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3 – 1 خلال اللقاء الذي أقيم بمجمع الصالات باستاد القاهرة، حيث جاءت نتائج الأشواط كالآتي «16 - 25، 25 - 15، 25 - 22، 26 - 24».
ومن المقرر، أن تلتقي بيرو في ربع النهائي مع إيطاليا والتي صعدت لنفس الدور عقب تخطيها منتخب بورتوريكو بثلاثة أشواط دون رد ( 25-12 و25-18 و25-21 ) فى المباراة التى أقيمت بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
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