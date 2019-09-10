أمريكا تتهم طهران بالقيام بـ"أنشطة نووية محتملة غير معلنة"

اتّهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إيران بالقيام بأنشطة نووية محتملة غير معلنة.

وقال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن "غياب التعاون التام للنظام الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة، يثير تساؤلات بشأن وجود أنشطة أو مواد نووية محتملة غير معلنة لديها، التي طالبتها الوكالة الأممية بالرد على أسئلة متعلقة ببرنامجها النووي"، وأضاف أن "العالم لن يُخدع، سنحرم النظام الإيراني كل السبل التي قد تقود لامتلاكه سلاحاً نووياً".

وتأتي تصريحات بومبيو غداة دعوة المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا إيران للرد سريعاً على مخاوف منظمته المرتبطة ببرنامج طهران النووي، في وقت تتخذ الجمهورية الإسلامية خطوات لخفض التزامها ببنود الاتفاق الذي أبرم في هذا الصدد عام 2015.