قررت شركة أبل الأمريكية للمرة الأولى بث مؤتمرها الخاص بالإعلان عن احث هواتف "iPhone"، عبر حسابها الرسمي بموقع "يوتيوب".
وقد اعتادت شركة "Apple" خلال السنوات الماضية، بث الإعلان عن منتجاتها الجديدة، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث كان يتطلب الدخول اليه من محرك بحث "سفاري" على أجهزتها الذكية.
ويذكر ان الشركة قررت العام الماضي بث مؤتمرها "WWDC2018" للكشف عن هواتفها الذكية الجديدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، الذي أتاح إمكانية مشاهدة البث لمستخدمي متصفحا "كروم" و"فايرفوكس".
الجدير بالذكر أن "أبل" ستكشف عن 3 طرازات جديدة من هاتف "آيفون 11"، خلال مؤتمرها الخاص اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر على مسرح ستيف جوبز في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. بث مؤتمر آبل للاعلان عن "iPhone 11" على يوتيوب عبر هذا الرابط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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