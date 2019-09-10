قبل الإعلان الرسمي.. جميع المميزات المتوقعة في هواتف iPhone 11

بعد أشهر من الترقب، ستكشف شركة آبل اليوم عن احدث هواتف iPhone، في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة (18:00 بتوقيت جرينتش)، على مسرح ستيف.

ومن المتوقع أن تطلق شركة آبل العملاقة ثلاثة هواتف ذكية جديدة ضمن سلسلة هواتف آيفون - طراز 5.8 بوصة يسمى iPhone 11 Pro، ونموذج 6.5 بوصة يسمى 11 Pro Max، وطراز 6.1 بوصة منخفض التكلفة iPhone 11.

كالمعتاد، حرصت شركة آبل على عدم تسريب اى شيء يخص الهواتف الذكية، على الرغم من أن هذا لا يعني أن الشائعات لم تطير إلى اليسار واليمين والوسط حول الأجهزة.

تشمل الميزات الرئيسية التي نتوقع رؤيتها ثلاث كاميرات خلفية، وقدرات شحن ثنائية الاتجاه وبعض ألوان الجاز.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول iPhone 11 ، بما في ذلك الميزات الرئيسية ومتى سيتم إصداره، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

يوم الاصدار

تستضيف Apple حدثًا اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تكشف النقاب عن تشكيلة iPhone الجديدة.

سيقام الحدث في مسرح ستيف جوبز بمقر شركة آبل في كوبرتينو، كاليفورنيا، ويبدأ في الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة (6 مساءً بتوقيت جرينتش).

عادة ما تفتح الطلبات المسبقة للهاتف الجديد يوم الجمعة بعد الإطلاق، والذي سيكون في هذه الحالة يوم الجمعة ، 13 سبتمبر.

من المرجح أن يبدأ الهاتف في الشحن - مما يعني أنه سيتم إرسال الطلبات المسبقة وستكون متاحة أيضًا للشراء في المتاجر - بعد أسبوع ، يوم الجمعة 20 سبتمبر.

السعر

من المحتمل أن يكون لهذه الأجهزة أسعار مماثلة لمجموعة هواتف أبل الذكية 2018.

وهذا يعني أن طراز 5.8 بوصة سيبدأ من حوالي 999 جنيهًا إسترلينيًا ، وسيبدأ طراز 6.5 بوصة من حوالي 1099 جنيهًا إسترلينيًا ، وسيبدأ طراز 6.1 بوصة ذو المواصفات الأقل قليلاً عند حوالي 799 جنيهًا إسترلينيًا.

بعد المبيعات المخيبة للآمال لطرز iPhone في 2018 ، قد تلجاء شركة Apple لخفض سعر iPhone 11.

الألوان

يشاع أن أبل قد تضيف لونين جديدين إلى تشكيلة الآيفون الخاصة بها هذا العام، في محاولة لإغراء العملاء بالترقية.

يتمسك iPhone بألوان آمنة إلى حد ما لأجهزةه ، مثل الأسود والأبيض والفضي والذهبي والذهبي.

ومع ذلك، فقد كان معروفًا بإضافة مجموعة من الألوان بين الحين والآخر - مع اصدار iPhone 5C و iPhone XR ، على سبيل المثال.

يتوفر iPhone XR ، الذي تم إصداره في عام 2018 ، بستة ألوان: الأبيض والأسود والأزرق والأصفر والكورال والأحمر.

يقال أن أبل تخطط هذا العام لاستبدال طرازي كورال أند بلو بلونين جديدين - الأخضر ولافندر.

ويشير تقرير حديث أصدرته Mobile Fun إلى أن Apple قد تصدر نسخة "Aura" من جهاز iPhone 11 بتصميم ثلاثي الأبعاد يشبه Samsung Galaxy S10.

التصميم

من المتوقع أن تحتفظ أجهزة iPhone بنفس تصميم الشاشة بالكامل مثل سابقاتها، مما يعني عدم وجود زر الصفحة الرئيسية أو مستشعر TouchID أو مقبس سماعة الرأس.

سيكون هيكل الهواتف مصنوعًا من الزجاج والمعدن، لتمكين الشحن اللاسلكي، وسيكون له درجة أعلى الشاشة لإيواء كاميرا TrueDepth، من أجل FaceID.

ستأتي جميع الطرز الثلاثة بخيار غلاف زجاجي بلوري، وفقًا لمحلل KGI للأوراق المالية مينغ تشي كو ، الذي يتمتع بسجل حافل في تسريب معلومات دقيقة عن منتجات أبل.

الكاميرات

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وبحسب ما ورد تعمل شركة آبل على نظام كاميرا خلفي ثلاثي العدسات، والذي سيشمل عدسة واسعة واحدة وعدسة واحدة واسعة جداً، وفقًا لما ذكره 9to5Mac.

سيسمح هذا بالتقاط ثلاث صور في وقت واحد، ثم يتم دمجها باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء صور ومقاطع فيديو بزاوية عريضة للغاية، وفقًا لـ Bloomberg. يمكن أيضًا تمكين المستخدمين من التقاط صور ثلاثية الأبعاد.

لا يزال من غير الواضح طرازات iPhone 11 التي ستتميز بوحدة الكاميرا الجديدة.

أشارت التقارير الأولية إلى أن طراز Pro Max مقاس 6.5 بوصة فقط هو الذي سيحصل على نظام الكاميرا الجديد، مع طرازي 6.1 بوصة و 5.8 بوصة بهما عدسة مزدوجة ومفردة على التوالي.

ومع ذلك ، تزعم التقارير الأكثر حداثة أن كلاً من iPhone 11 Pro و 11 Pro Max سيحتويان على نظام كاميرا ثلاثية العدسات ، مع ترقية iPhone 11 الأقل تكلفة إلى كاميرا مزدوجة العدسة.

الشحن

كان هناك الكثير من التكهنات حول ما إذا كان بإمكان Apple iPhone 11 أن يضم منفذ شحن USB-C ، بدلاً من منفذ Lightning المستخدم في الطرز الحالية.

USB-C هو الموصل القياسي العالمي المستخدم لشحن مجموعة واسعة من الأدوات الإلكترونية - من هواتف أندرويد إلى الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة - ويسمح لهذه الأجهزة بشحن ما يصل أسرع بكثير من الإصدارات السابقة من USB ، والتي لا يمكن أن تعالج سوى قدر محدود من الطاقة .

منذ أن قدمت Apple USB-C إلى iPad Pro الخاص بها في عام 2018 ، كان العديد من محبي Apple يأملون أن يتميز الجيل القادم من أجهزة iPhone أيضًا بالتكنولوجيا.

لكن أحدث تقرير من موقع Macotakara الياباني ، والذي له صلات بسلسلة التوريد الآسيوية ومصنعي الملحقات، يشير إلى أن الشركة ليس لديها نية للتخلي عن منفذ Lightning الخاص بـ iPhone.

يزعم الموقع أن أجهزة iPhone 2019 لـ iPhone سيتم دعمها بنفس شاحن 5W وكابل Lightning كما في الطرز السابقة. ويعتبر هذا كإجراء لتوفير التكاليف ، وفقًا لـ 9to5Mac.

وفي الوقت نفسه، تشير شائعات أخرى إلى أن iPhone التالي من Apple سيكون قادرًا على نقل الطاقة إلى الأدوات الأخرى لاسلكيًا.

تشير مذكرة مستثمر من محلل Apple الموثوق به Ming-Chi Kuo ، الذي شاهدته شركة 9to5Mac ، إلى أن جميع هواتف iPhone الجديدة الثلاثة في عام 2019 ستدعم "الشحن اللاسلكي الثنائي".

هذا يعني أن المستخدمين سوف يكونون قادرين على وضع الأجهزة اللاسلكية التي تدعم الشحن في الجزء الخلفي من جهاز iPhone الخاص بهم ، وسوف يشارك الهاتف الطاقة في هذا الجهاز.

لذا ، إذا نفد AirPods في رحلة طويلة ، على سبيل المثال، فستتمكن من اعادة شحنها.

البطارية

من أجل دعم الشحن اللاسلكي ثنائي الاتجاه ، يقول كو إن جميع هواتف iPhone الجديدة الثلاثة ستحصل أيضًا على بطاريات أكبر.

يتوقع المحلل أن بطارية iPhone 5.8 بوصة ستزيد بنسبة 20-25 ٪ ، وستزداد بطارية iPhone Max بحجم 6.5 بوصة بنسبة 10-15 ٪.

ستزداد البطارية في جهاز iPhone بحجم 6.1 بوصة - خليفة جهاز iPhone XR - بنسبة 0-5٪ فقط ، وفقًا لما ذكره كو.

ميزات أخرى

سوف تتميز جميع الطرز الثلاثة باتصال نطاق عريض للغاية لتحديد المواقع والملاحة في الأماكن المغلقة، وفقًا لكو.

يمكن أن يكون لديهم أيضًا شاشات تعمل باللمس مقاومة للماء، وذلك بفضل تقنية العرض الجديدة التي ستتمكن من اكتشاف مكان أصابعك، حتى تحت الماء.

وقال ماكس وينباخ، الذي يعمل في منصة تطوير التطبيقات XDA: "من المحتمل أن تعرض أجهزة iPhone التالية شاشات تعمل تحت الماء". "لديهم براءة اختراع لذلك ويقومون به أخيرًا."

يشير تقرير حديث من المحلل Citi Research إلى أن أجهزة iPhone الجديدة ستعمل مع قلم Apple Pencil ، والذي تم تطويره في الأصل للاستخدام مع أجهزة iPad.

ومع ذلك ، أفادت التقارير أن شركة أبل ألغت ميزة "Walkie Talkie" التي كانت ستمكن مستخدمي iPhone 11 من إرسال رسائل إلى بعضهم البعض حتى عندما لم يكن لديهم إشارة.