زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب شمال شرق بغداد

ضرب زلزال بلغت قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، شمال شرق بغداد.

وذكرت وزارة النقل العراقية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم، أن مراصد الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية تبعد 170 كم شمال شرق مدينة بغداد.

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دعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية.

يذكر أن العراق قد تأثر مؤخرًا بعدد من الهزات الأرضية خصوصًا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.