الأردن يشترى 60 ألف طن قمح صلد فى مناقصة

قال تجار إن الأردن اشترى 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة كانت تطلب ما يصل إلى 120 ألف طن، وأغلقت، اليوم الثلاثاء.
وتم شراء القمح بسعر 218.50 دولار للطن شاملًا تكلفة الشحن في 2 نوفمبر الماضي، من شركة أميروبا للتجارة.
وذكر التجار أن شركات أخرى شاركت في المناقصة، وهي سيريالكوم دولج بعرض قيمته 227 دولارًا للطن شاملًا تكلفة الشحن وجلينكور التي عرضت 227.90 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن وسى.إتش.إس التي عرضت 229.88 دولار شاملة تكلفة الشحن.
وواجه الأردن صعوبات في الأشهر الأخيرة لشراء القمح والشعير في المناقصات بعد تغيير مواصفات الجودة وشروط السداد، مما قلص مشاركة شركات التجارة العالمية، غير أن بعض المناقصات التي طرحت في الآونة الأخيرة حققت نتائج أفضل.
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